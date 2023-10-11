"اتحاد المبدعين والإعلاميين العرب" يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت 2023 باليابان

ترأس الإعلامي الدكتور أحمد نور، وفدي اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة، لحضور فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت في دورته الثامنة عشرة والمنعقد في الفترة من ٨ إلى ١٢ أكتوبر الجاري بمدينة كيوتو اليابان.

وفي إطار فعاليات منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت ٢٠٢٣ ينظم اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة وبحضور الشريك الاستراتيجي مركز HDTC بدبي، منتدى "منهاج السلامة الرقمية والأمن السيبراني".

ويقول الإعلامي الدكتور أحمد نور العضو الاستشاري بالأمم المتحدة والرئيس العام للاتحاد، فى بيان صحفى له بأن موضوع المنتدى هذا العام يعد من أهم المواضيع المطروحة ضمن جدول أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الانترنت ٢٠٢٣، والذي يهدف الى حماية أبنائنا من عمليات الابتزاز الإلكتروني وتوعية المعلمين وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وتأهليهم للاستخدام الآمن للإنترنت.

جدير بالذكر؛ بأن منتدى اتحاد المبدعين العرب هذا العام يستضيف صاحب الملكية الفكرية لهذا المنهاج الدكتور نبيه عبدالمجيد البروفسور في كليات التقنيات التكنولوجية بالإمارات، والذي عمل على هذا المنهاج منذ عدة أعوام وقام بتطويره بما يواكب الثورة التكنولوجية الحديثة وفي ظل ظهور الذكاء الاصطناعي، حيث سيقوم بتقديم عرضا لهذا المنهاج وآلية عمل التطبيق المصاحب له.

وسوف يقوم كل من اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة برفع التوصيات للجنة العليا لمنتدى حوكمة الإنترنت بالأمم المتحدة لتعميم المنهاج على الجهات التعليمية وأصحاب المصلحة المعنيين.

بينما أكدت الدكتورة نرمين سليم أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة أن مؤتمر حوكمة الانترنت يعد الأب الشرعي لكافة المعنيين لرسم خارطة طريق العالم الرقمي حول العالم وهو المسئول عن إدارة الحوار الدولي واقتراح السياسات والقوانين المنظمة لهذا الأمر، كما أنه حلقة الوصل ما بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الذين يسعون الى تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات بما يعود بالمنفعة على المجتمع وصالح الإنسانية.

وجدير بالذكر؛ أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف الدورة التاسعة عشر لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت ٢٠٢٤ بالعاصمة الرياض، مما سوف يعمل على توسيع نطاق المشاركة العربية في هذا المجال.

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