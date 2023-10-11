البابا فرنسيس: الشرق الأوسط يحتاج إلى سلام يقوم على العدالة والحوار وشجاعة الأخوّة

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن ألمه أمام ما يحدث في إسرائيل وفلسطين وعن القلق أمام الحصار الذي يتعرض له سكان غزة.

وأكد البابا فرنسيس، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان منذ قليل، علي متابعته بدموع وقلق ما يحدث في إسرائيل وفلسطين، وتوقف عند الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى. وتابع البابا أنه يصلي من أجل العائلات التي رأت يوم عيد يتحول إلى يوم حداد ودعا إلى إطلق سراح فوري للمختطفين. وواصل الأب الأقدس أن من حق مَن تعرض لهجوم أن يدافع عن نفسه لكنه أكد قلقه الكبير أمام الحصار الكامل الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة حيثما هنالك أيضا الكثير من الضحايا الأبرياء.

أضاف البابا فرنسيس ، بأن الإرهاب والتطرف لا يساعدان في بلوغ حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين. وشدد على أن الشرق الأوسط ليس في حاجة إلى حرب بل إلى السلام، سلام يقوم على العدالة والحوار وشجاعة الأخوّة.

هذا وأكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان من جهة أخرى التوجه بالفكر إلى شعب أفغانستان الذي يعاني بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد مسفرا عن ضحايا من بينهم الكثير من النساء والأطفال وعن أعداد كبيرة من النازحين. وختم البابا داعيا الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى مساعدة هذا الشعب والإسهام بروح أخوّة في تخفيف معاناته ودعم إعادة البناء الضرورية.