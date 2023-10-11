وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث من سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية يدخل ضمن جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأراضي الفلسطينية تتعرض لأبشع الانتهاكات ضد المدنيين، وتلك الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية ككل.

وأضاف الشلالدة، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدًا للأمن والسلم في العالم أجمع، داعيًا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف لعقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل باحترام بنود الاتفاقية والقانون الدولي.

وتابع، أنه وفقًا للقانون الدولي لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعلن الحصار على الإقليم المحتل، وبالتالي فإن هذا الإجراء مخالف وجريمة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعم إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعطل قرارات الشرعية الدولية، وأن الحكومة الفلسطينية تقدر موقف مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية.