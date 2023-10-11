إعصار ليديا شديد الخطورة يجتاح المكسيك

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، اليوم الأربعاء، اجتياح إعصار "ليديا" شديد الخطورة للبرّ المكسيكي بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أنّ ليديا، هو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيرًا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، ووصل إلى اليابسة قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

وكان ليديا أصبح إعصارًا شديد الخطورة من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي، وحتى قبل وصول الإعصار هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا ممّا دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.

