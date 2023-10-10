وكيل تعليم الأقصر: نعيش حقبة ذهبية للتعليم الفني وأوصي الطلاب بالطموح.. صور

واصل الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بالمدارس، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تفقد مدرستي أبو بكر الصديق الابتدائية بالشغب، والشهيد مصطفى حجاجي الزراعية العسكرية، التابعتين لإدارة اسنا التعليمية.

كان في استقبال وكيل تعليم الأقصر بالمدرسة الزراعية، عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني أثناء متابعته للمدرسة، حيث قال خالد للطالبات "إن التعليم الفني يلقى اهتماماً بالغاً من وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي، وتعد هذه الفترة حقبة ذهبية للتعليم الفني، إذ صارت الشهادة تمنح للطالب وفق مهاراته العملية، وإجادته لتنفيذ ما تعلمه بالفعل".

ونصح خالد، الطالبات بالطموح للأفضل دائماً وألا تتوقف مسيرتهن العلمية عند الدبلوم الزراعي فحسب، وأن يكملن دراسة في كلية الزراعة، وحبذا لو صرن باحثات في المجال الزراعي.

وفي وقت سابق، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرستي صلاح الدين الابتدائية، والأقصر الثانوية بنات بإدارة الأقصر التعليمية، وألقى كلمة خلال طابور الصباح، متحدثاً عن انتصارات أكتوبر المجيدة، حاثاً التلاميذ على أن بفتخروا بقواتنا المسلحة المصرية الذين أبدوا أداءً أبهر العالم.

كما نوَّه خالد، إلى أضرار الدروس الخصوصية وما تسببه من تضييع للوقت والجهد وهدر للمال، وضرورة استبدالها بمجموعات الدعم المدرسي، والتي توفر الكثير من الوقت، ورسوم الاشتراك بها اقتصادية جداً، كما أن المعلمين الذين يقومون بالشرح من خلالها على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة والتميز.

وقال خالد "أنصح جميع أبنائي وبناتي بمشاهدة مجموعة قنوات مدرستنا، والتي أنشأتها وزارة التربية والتعليم للسمو والارتقاء بمستوى الشرح للتلميذ والطالب المصري، حيث أن المعلومات تقدم بشكل شيق وممتع ولا تكتفي بأسلوب السرد المعتاد، كما أن قنوات مدرستنا لا تغفل عن الجانب الترفيهي، فهي تقدم العديد من الأغاني التحفيزية، التي تحث الطلاب على الجد والاجتهاد".

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