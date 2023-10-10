“فضل الشهادة ودور القوات المسلحة في نصر أكتوبر” ندوة بجامعة مطروح

شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر ٢٠٢٣، فعاليات ندوة بعنوان "فضل الشهادة ودور القوات المسلحة الباسلة في نصر أكتوبر المجيد"، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات، و الشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية أوقاف مطروح، والعميد حاتم محمد المستشار العسكري لمحافظة مطروح، والعقيد محمد عبد الستار مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة مطروح، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

رحب الدكتور مصطفى النجار بالحضور الكريم، مهنئًا الجميع بنصر أكتوبر المجيد، موضحًا أن الندوة تناولت فضل الشهادة ودور القوات المسلحة الباسلة في حرب أكتوبر المجيدة، مضيفًا أن النصر ليس حرب ولكن لابد أيضًا من المثابرة والتخطيط والانتصار للذات والقيم حتى نعبر من نجاحٍ إلى نجاح، مؤكدًا أن روح أكتوبر تعيش بداخل كل المصريين ونستلهم منها أسمى المعاني والدروس.

ودعا رئيس جامعة مطروح إلى ضرورة أن نمعن النظر في تلك الحرب التي تُدَرس في الأكاديميات العسكرية بالعالم، والتي قدمت درسًا متميزًا متكامل العناصر لهذا النصر العظيم، مشيدًا بصلابة الجيش المصري العظيم الذي بذل كل غالٍ ونفيس، مشيرًا إلى أن الإعمار الذي تشهده البلاد لم يكن إلا بسواعد هذا الجيش الفتيّ الأبيّ.

وأكد الدكتور مصطفى النجار على ضرورة أن نعيش نصر أكتوبر ونتعلم من دروسه وأن نستلهم منه الأمل والعزيمة، مشيرًا إلى أن التخطيط الاستراتيجي تكون نتيجته دومًا النجاح، فلا نصر مع التكاسل والتراخي، داعيًا الجميع للسعي والأخذ بالأسباب من أجل تحقيق النجاح، مقدمًا تحية إجلال وتقدير لجيش مصر العظيم الذي لم يقتصر على الحرب، بل توجه إلى التنمية المستدامة من أجل تحقيق نهضة شاملة بالبلاد.

وأشار الدكتور محمود عباس إلى أننا نحتفل بذكرى مرور خمسين عامًا على حرب استرداد العزة والكرامة، حيث رُدت الروح بعد معاناة الموت لمدة ست سنوات، مضيفًا أن يوم السادس من أكتوبر هو ثمرة تصميم شعب وإصراره على الحياة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع فضله ورحمته.

ومن جانبه توجه الشيخ حسن عبد البصير بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى النجار على هذه الدعوة الكريمة، مشيدًا بدور جامعة مطروح، مضيفا أنها تمثل قاطرة الثقافة في المحافظة، متنمنيًا لها ولقيادتها دوام التفوق والرفعة.

وأشاد مدير عام مديرية الأوقاف بمطروح بجهود الدولة في إنشاء المشاريع القومية العملاقة، مضيفًا أنه لولا حرب أكتوبر ما استطعنا أن نقوم بكل هذه الجهود في البناء والتعمير، فحرب أكتوبر لها العديد من الثمار منها: استرداد الكرامة والحفاظ على الأرض والعرض، كما أنها فتحت الباب للتنمية والاستقرار، داعيًا الجميع لوحدة الصف من أجل هذا الوطن القائد والرائد.

وتناول عبد البصير فضل الشهادة والمكانة العظيمة للشهيد في الدنيا والآخرة، فالشهداء أحياء حياة حقيقية عند ربهم يرزقون، مضيفًا أن أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة، فمصر قبل التاريخ وصانعة التاريخ وستظل بعد التاريخ، مقدمًا التحية لجيشنا العظيم الذي يدافع ويبنى ويعمر ولشهدائنا الأبرار، سائلًا المولى عز وجل أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى

وأوضح عبد البصير أنه خلال حرب أكتوبر المجيدة وبفضل التخطيط والإرادة واستغلال لكافة الطاقات الكامنة من صبر وتحمل، فقد كانت النتيجة -بعد التوكل على الله تعالى- مبهرة، حيث تم كسر أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر.

وهنأ العميد حاتم محمد الحضور بمناسبة مرور خمسين عامًا على نصر أكتوبر العظيم، داعيًا الجميع لعدم اليأس، مضيفًا أن أهم دروس حرب أكتوبر هو الأمل والثبات حتى نتغير للأفضل، فمصرنا الغالية بخير طالما جيشها العظيم بخير.

وأوضح العقيد محمد عبد الستار أننا نحتفل في هذا العام باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، متناولًا الموقع الخاص الذي دارت فيه أحداث المعركة، والدول المتحاربة، والدوافع السياسية والاقتصادية للحرب لكل طرف، وأهداف كل جانب من خوض القتال، والأعمال الخداعية التي قام بها الجانب المصري خلال الحرب، كما ضرب أمثلة عن خداع العدو، والآثار العسكرية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن الحرب، حيث تم إسقاط نظرية الأمن الإسرائيلية، وإعادة الثقة في الجيش المصري العظيم، وتغير النظرة إلى العرب، كما تساقطت هالات كثيرة عن الشعب الإسرائيلي، كما تم إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم، واستعاد الشعب العربي ثقته في قيادته وقوته.

وقدم مدير إدارة التربية العسكرية تحية تقدير وإجلال إلى أبطال حرب أكتوبر الذين خلدهم التاريخ، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر المجيدة.

“فضل الشهادة ودور القوات المسلحة في نصر أكتوبر” ندوة بجامعة مطروح

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