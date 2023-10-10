بنك QNB الأهلى يحقق 12,5 مليار جنيه أرباحأ بنهاية الربع الثالث من 2023

أعلن QNB الأهلي نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2023 والتي أظهرت، تحقيق البنك صافي أرباح مجمعة بقيمة 12,524 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5,193 مليون جنيه وبنسبة نمو 71% مقارنة بنفس الفترة في 2022، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 11,919 مليون جنيه.

كما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 592 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 109 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 23%.

وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 30 مليار جنيه لتصل إجمالاً إلي 258 مليار جنيه مصري وبما يمثل نمواً قدره 13% مقارنة بديسمبر 2022.

وأرتفعت ودائع العملاء 498 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 92 مليار جنيه، ونسبة نمو 23% مقارنة بديسمبر 2022 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.43% في نهاية سبتمبر 2023، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 114.1% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 23.65% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 51.8% في نهاية سبتمبر 2023 في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.

وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 232 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

وقد برهن QNB الأهلي على مكانته الرائدة كونه واحداً من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة "lQNBg AA" لتأمينات الحياة و "QNB AA" للتأجير التمويلي و"QNB AA" للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.