شوبير يهاجم المصري بعد طلب المشاركة في السوبر

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مطالبة النادي المصري البورسعيدي بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بدلًا من فريق فيوتشر.

وقال أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء: «النادي المصري طلب من اتحاد الكرة المشاركة في بطولة السوبر بدلًا من فيوتشر، وبصوا بقى يا جماعة طول ما الأمور مش باينة كده طول ما هنخش في الدوامة دي».

وتابع أحمد شوبير: «اتحاد الكرة أعلن الأندية المشاركة وهى: الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز وتم استبعاد الزمالك بعد انسحابه، وبالتالي تم أخذ الفريق الرابع في الدوري وفقا للائحة، وكان اتحاد الكرة قال لو وصل إنبي لنهائي كأس مصر هيكون موجود، لكن الأهلي كسب وبالتالي رابع الدوري يكون موجود والموضوع انتهى على كده لحد ما فوجئنا بطلب النادي المصري».

وأوضح شوبير: «من حق المصري يطلب المشاركة أنا مش ضد إنه يطلب، بس أنا هسأل سؤال ما هي كانت في إيدك وأنت اللي ضيعتها لما خسرت نهائي كأس الرابطة، وبعدين دائما معروف إن البطولات ليها ترتيب والدوري الأقوى ثم الكأس وفي الآخر بطولة الرابطة».

وأضاف شوبير: «فبلاش تلاعب جماهيرك والجمهور يطلع يقول حقنا ونشارك، لأ أنت مالكش حق للأمانة خالص، ودي وجهة نظري واللي يزعل مني يزعل».

واختتم: «المصري نادي جماهير ويساهم في نجاح بطولة السوبر بالتأكيد، لكن للأسف أنت خسران نهائي الرابطة 4 من سيراميكا وضيعت فرصتك بإيدك».