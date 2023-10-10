فيديو.. عزف سلام الشهيد في حفل تخريج طلاب أكاديمية الشرطة

شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، عزف سلام الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الاحتفال، أن الجميع في الدنيا، له ما له، وعليه ما عليه، إلا الشهيد، فتظل ذكراه عطرة، من أجل ما قدمه من أجل وطنه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تخريج دفعة جديدة من رجال الشرطة، أنه يحرص في جميع الحفلات الخاصة بالشرطة والجيش، أن تكون هناك مشاركة من أسر الشهداء، وهذا امتنان لهم.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.