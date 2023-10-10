أهم الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023

بروكسل.. يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات عاجلة بشأن الوضع في قطاع غزة وإسرائيل.

واشنطن.. يُعقد اجتماع لقادة الكونجرس الأمريكي ومعظم رؤساء اللجان وخاصة العلاقات الخارجية والاستخبارات، ومسئولي الاستخبارات الأمريكية، لبحث تطورات الأوضاع في إسرائيل.

بيروت.. تغلق وزارة التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة استماع تعقبها جلسة تشاورية مغلقة حول تقييم أداء بعثة الأمم المتحدة في العراق، ويرأس اللجنة جين هانز بلاكارت الممثل الأممي الخاص للعراق، وإلى جانبه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق تحت مظلة الأمم المتحدة.

بغداد.. تستضيف العاصمة العراقية بغداد المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالعراق محمد شياع السوداني، ويستمر المؤتمر يومين، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلًا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

الرياض.. تعقد السعودية جلسة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة الحد من تدهور الأراضي وجهودها في هذا المجال، وذلك على هامش "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي تستضيفه السعودية هذا العام تحت عنوان "التقييم العالمي" بمشاركة صُنّاع السياسات والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة، ومؤسسات الأعمال، والشباب، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم.

أنقرة.. يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

القاهرة.. ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، "ويبينار" علميًا مجانيًا بعنوان "المدخل إلى رعاية صحية متكاملة لكبار السن"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.

القاهرة.. تفتح الهيئة المصرية العامة للكتاب باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

القاهرة.. يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور محمد عثمان (أمريكي الجنسية) أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والمناظير واستشاري مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة "بايلور" في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر حتى 18 نوفمبر المقبل.

القاهرة.. تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي بمشاركة 16 دولة، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي، وقطاع الفنون التشكيلية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ودار الأوبرا المصرية، حيث تقام الدورة هذا العام تحت شعار "الخط والنصر".

القاهرة.. تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض "الكاريكاتير ونصر أكتوبر"، في السابعة مساءً، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ويستمر المعرض حتى 18 أكتوبر الحالي، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

الإسكندرية.. تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، وذلك بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

القاهرة.. يفتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك للمواطنين فئة منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.

القاهرة.. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، في إطار الاستعداد لمباريات الفريق القادمة.