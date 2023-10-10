التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل بالشرقية

قررت نيابة الحسينية اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل محملة بالأرز أمام قرية الملاك مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود ع ال" 38 سنة مقيم العامرية الإسكندرية جثة هامدة إثر إصابته بكسور متعددة ونزيف بالمخ.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل محملة بكمية من أجولة الأرز أمام قرية الملاك نطاق مدينة صان الحجر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية