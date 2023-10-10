تجديد حبس المتهم بسرقة خزينة فيلا رجل أعمال في التجمع الأول

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة ، حبس مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا رجل أعمال بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما بلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) بإكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية “محلية وأجنبية”، بعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا).

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن (حارس العقار) المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته.

باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.