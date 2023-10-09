انتعاشة سياحية غير مسبوقة بالمناطق الأثرية في الفيوم

يواصل الموسم السياحى فى الفيوم توهجه، وأكدت إدارة الوعى الآثري بمنطقة آثار الفيوم إلی تنامى معدلات الحركة السياحية الثقافية بمحافظة الفيوم، حيث شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، انتعاشة سياحية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث استقبلت عدة أفواج متعددة الجنسيات.

ورصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، تزايد أعداد الوفود السياحية في المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال متابعة تلك المناطق بصورة دورية، يأتى ذلك فى إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، وحسين عبد القادر مدير المنطقة في ظل الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

شهد معبد قصر قارون اليوم زيارة افواج مصرية وفوج من النمسا للإستمتاع بجمال المنطقة الأثرية.

وتدعو إدارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم جميع الدول لزيادة المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم والاستمتاع بسحر وجمال الطبيعة والآثار .