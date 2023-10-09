تفقيس 860 طائر فلامنجو في محمية للوثبة بابوظبي

شهدت محمية الوثبة للأراضي الرطبة في أبوظبي تفقيس 860 طائر فلامنجو.

المحمية هي الموقع الوحيد في منطقة الخليج العربي الذي يتكاثر فيه النحام الكبير بانتظام.

ويتميز طائر الفلامنجو بساقين طويلتين ورفيعتين، وله رقبة طويلة ومنقار معكوف لأسفل، والنحام الكبير هو أكبر أنواع طيور الفلامنجو وأشدها بياضاً، أما صغاره، فيكون ريشها باللون البني أو الرمادي، والذي يتحول للوردي عند بلوغها عمر السنتين. وطيور النحام من الأنواع الاجتماعية للغاية، وتبني أعشاشها في مستعمرات كبيرة وكثيفة. ويوجد طائر النحام الكبير غرب إفريقيا في جميع أنحاء البحر المتوسط وإلى الجنوب الغربي من آسيا وجنوبها، وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإيران، وكازاخستان والشرق الأوسط.

وأوضح أحمد الظاهري، رئيس قسم إدارة المحميات البرية في هيئة البيئة أبوظبي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أنشأ محمية الوثبة للأراضي الرطبة، وكانت أول مكان يخصص للحماية قانونياً في الإمارة، وأدرج ضمن قوائم اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة في 2013.

وأشار إلى أن أرض المحمية كانت مسطحات ملحية (سبخة)، قبل أن تتحول إلى بحيرات طبيعية واصطناعية تمكّن العديد من أنواع الحياة البرية المهمة من الازدهار في أبوظبي، وأنه في عام 2018 أدرجها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

لموارد الطبيعية في قائمته الخضراء للمناطق المحمية ومناطق المحافظة على الطبيعة في العالم، كأول محمية في هذه المنطقة تنال هذا الاعتراف.

وأوضح أن توفر المحمية على عدة بحيرات عذبة ومالحة أعطى تنوعاً في الطيور المتواجدة، إذ يمر أكثر من 266 نوعاً من الطيور المهاجرة خلالها. وذكر أن المحمية افتتحت عام 2014 للجمهور، ليرى جهود الهيئة لضمان استدامة مواقعها الطبيعية، إذ يسمح بالتصوير والاستجمام، فضلاً عن استقبال العديد من مراقبي الطيور العالميين لإحصاء ما يمر منها بين آسيا وافريقيا واوروبا.