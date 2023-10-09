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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تودِع حيثيات محاكمة متهم بداعش ليبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أودعت محكمه الجنايات المنعقده بمحمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة ببدر، حيثيات حكمها علي متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والاتجار في البشر، وخطف مواطنين، بقضية داعش ليبيا، حيث قضت المحكمه علي المتهم بالسجن المؤبد

وجاء بالحيثيات أن المتهم قام باختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، وقام ايضا بالتخابر مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع الإرهابية، بالاضافه الي اتفاقه مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.
 

أسندت النيابه للمتهم تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والاتجار في البشر، وخطف مواطنين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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