طقس حار بجنوب سيناء والعظمى 36 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، طقسًا حارًا، والعظمى بالمحافظة بلغت 36، والصغرى 26 درجة، ونشاط رياح أحيانًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مدن المحافظة: رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 39، وفى طابا الصغرى 24 والعظمى 31، وفى كاترين الصغرى 16 والعظمى 26، وفي طور سيناء الصغرى 21 والعظمى 30، وشرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 30 درجة مئوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخره من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية و الوجة البحرى ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد

تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.