لتجنب ارتفاع السكر بالدم.. تعرف على 10 خيارات صحية للجسم

يسعى الإنسان دائمًا للحفاظ على صحته والبحث بشكل مستمر عن كل مايمده بالطاقة دون الاصابة بالأمراض، ويكون ذلك من خلال أبسط الموارد التي توفرها النظم الغذائية المختلفة

وبحسب مانشر موقع Zee News، يوجد 10 أطعمة يمكن دمجها في النظام الغذائي تساعد على بناء الجسم دون ارتفاع نسبة السكر في الدم:

1. الخضراوات ذات الأوراق الداكنة

فهى غنية بالفيتامينات A و CوK وكذلك المعادن مثل الحديد والكالسيوم، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف، مما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم. مثل الكرنب والجرجير والسبانخ.

2. البهارات

تساعد بعض أنواع التوابل على خفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي فإن إضافة بعضها إلى الأطعمة قد يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم في أوقات الوجبات، تشمل بعض التوابل الخافضة لسكر الدم القرفة والكركم والزنجبيل.

3. الخضراوات غير النشوية

إن الخضروات غير النشوية غنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات وصديقة للسكر في الدم، لأنها ليست نشوية وتحتوي على الكثير من الألياف، فإنها لن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم. ومن بعض الأمثلة على الخضروات غير النشوية البصل والفطر والكوسة والقرنبيط والكرفس.

4. فواكه منخفضة السكر

إن الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم تتميز بمذاق حلو دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. تحتوي معظم الفواكه بشكل طبيعي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بسبب احتوائها على الفركتوز والألياف. ومن الأمثلة على ذلك التفاح والكمثرى والبرتقال والتوت والغريب فروت.

5. الحبوب الكاملة

من المعروف أن الحبوب الكاملة منخفضة المؤشر الغلايسيمي على عكس الحبوب المعالجة والمكررة (مثل الدقيق الأبيض)، فإن الحبوب الكاملة غير مكررة، وبالتالي تحتوي على جزء من جنين الحبوب ونخالتها. توفر هذه الأجزاء الألياف، مما يساعد على إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم.

6. الدهون الصحية

تساعد الدهون على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. إن إضافة الدهون الصحية إلى الوجبات يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، تشمل بعض الأمثلة على الدهون الصحية زيت الزيتون وأفوكادو وبذور الشيا والكتان ودوار الشمس واليقطين.

7. مصادر البروتين

يساعد البروتين، مثل الدهون، على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. ولأن البروتين يستغرق وقتا أطول ليتحلل، فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتضم قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين الكينوا والفول والأرز ومنتجات الصويا والبيض والألبان.

8. المشروبات غير المحلاة بالسكر

في حين أصبح من المعروف بشكل متزايد أن المشروبات المحلاة بالسكر غير صحية، إلا أنها غير صحية بشكل خاص للأشخاص الذين يحاولون التحكم في نسبة السكر في الدم. على عكس السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة، فإن السكر الموجود في المشروبات المحلاة بالسكر هو سكر مكرر، مما يسبب ارتفاعًا فوريًا في نسبة السكر في الدم.

9. الفول والبازلاء والعدس

تتميز البقوليات بأنها كثيفة العناصر الغذائية ولها مؤشر نسبة سكر في الدم منخفض، مما يجعلها إضافة رائعة إلى وجبات مرضى السكري. ومن بين البقوليات الشائعة يأتي العدس والفاصوليا والبازلاء والحمص. تحتوي البقوليات أيضًا على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم لأن الألياف تبطئ هضم الأطعمة.

10. المكسرات

تحتوي المكسرات على نسب عالية من الدهون غير المشبعة، أي الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، والتي تعتبر دهونًا صحية بشكل عام، مثل الجوز واللوز والفستق والبقان والفول السوداني.