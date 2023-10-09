تفاصيل المؤتمر الصحفي لمدير الصحة العالمية وعبد الغفار بقصر الاتحادية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والدكتور تواضروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا، صباح اليوم، بقصر الاتحادية تناول تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المنظمة لتسليمه الشهادة الذهبية الخاصة بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي، باعتباره أول دولة تحصل على الشهادة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: «إن لقاء رئيس منظمة الصحة العالمية بالرئيس عبد الفتاح السيسي كان لتسليمه شهادة منظمة الصحة العالمية التي تؤكد خلو مصر من فيروس سي، وهو أمر له تاريخ طويل ورحلة وحكاية وكان لابد من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف أن مصر هي أول دولة في العالم تتخلص من فيروس سي، الذي أصاب 14% من المصريين، وهي رحلة طويلة بدأت في عام 2014، عندنا وعد الرئيس بإنهاء المرض الذي أصاب المصريين وأثر على قدرات الدولة، حيث تم التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية للبدء في التقصي والعلاج وكذلك التوعية، وفي عام 2018 تم الكشف على 63 مليون مواطن، وتقديم العلاج، وهو أمر يتم دراسته على مستوى العالم. حيث أنها عملية ضخمة كللت بالنجاح، و تم تقديم العلاج للمصابين بعد توفيره لهم.

وتابع أنه في يوليو 2023 عندما اجتمع خبراء منظمة الصحة العالمية للتيقن من خلو من الفيروس عبر المرور على ثلاث مستويات، حيث تقدمت مصر للمستوى الذهبي وهو الأعلى، وله معايير عديده، وقد نجحت مصر في الحصول عليه في 14 سبتمبر الماضي، بل وكانت النتائج أعلى من المقدر، وفي الثالث من أكتوبر الحالي تم منح مصر المستوى الذهبي بحضور رئيس المنظمة والفريق القطري.

من جانبه قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، انه سلم اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهادة الرسمية بأن مصر أصبحت اول دولة في العالم تحقق المستوى الذهبي على طريق القضاء على فيروس سي (مرض الالتهاب الكبدي الوبائى).



واشار مدير منظمة الصحة العالمية أن اليوم يعد يوما عظيما لمصر وللمنظمة الدولية بمناسبة هذا الإنجاز الكبير، موضحا انه منذ اقل من 10 سنوات كانت مصر تسجل اعلى معدلات إصابة بالفيروس في العالم، واصبحت الان بها اقل معدل إصابة بهذا المرض الذي في حالة تركه بدون علاج يسبب السرطان.

واضاف مدير منظمة الصحة انه لايوجد تطعيم ضد فيروس سي ولكن هناك علاج لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 اسبوعاً.

وتابع أنه على مستوى العالم، فإن 80٪؜ من المصابين بالفيروس بلا تشخيص و90٪؜ من هذه النسبة بلا علاج، وهو وضع يجب إلا يستم، ونوه بأن مصر ومن خلال التزام الرئيس السيسي وفي إطار مبادرة "100 مليون صحة"، قدمت العلاج ل93٪؜ من المصابين وهو مستوى يتجاوز المستوى الذهبي للقضاء على فيروس سي. كما ان مصر نفذت برامج للحد من الضرر من خلال الحرص على سلامة الدم والعلاجات المختلفة، وكلها تحسينات هائلة أدخلتها مصر لضمان سلامة المرضى.

واشار مدير منظمة الصحة إلى اهمية قيام مصر بإدماج الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في خطط العلاج ومن بينها اللاجئين، لافتا إلى الدعم الكامل من جانب منظمة الصحة لجهود وزارة الصحة المصرية.

ولفت إلى ان مصر نجحت ايضا في التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، موجها التهنئة لمصر لكل هذه النجاحات، والتقدير لما نفذته من التزامات، وشدد على ان مصر تعد نموذجا يحتذى به في إمكانية القضاء على فيروس سي، وهو امر يمثل فخر لمصر.

وقال ان المستوى الذهبى قريب من خط النهاية على طريق القضاء تماما على مرض التهاب الكبد الوبائي سي، ونحن نشجع ونشجع مصر على المضي قدماً لتحقيق هذا الهدف بصورة كاملة.