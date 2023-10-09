تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بأسيوط

تباينت اسعار الخضار والفاكهة في محافظة اسيوط صباح اليوم ، اجرت" البوابة نيوز " جولة سريعة لمتابعة الاسعار من اقدم اسواق محافظةاسيوط "سوق درب الست " فمنها ما شهد انخفاض طفيف ومنها مايواصل ارتفاعه .واوضح حسين علي ، بائع خضروات بالسوق ،ان السوق يتغير يوميا،مازحا اصبحنا مثل " البورصة " فوصل سعر الطماطم ما بين ١٠:١٢جنيها علي حسب جودتها ،البصل ٢٥ جنيها للكيلو ،البطاطس ١٧ ل٢٥جنيها ،سعر الخيار ١٠جنيهات،البطاطا ٨ل ١٠ جنيهات ووصل سعركيلو الكوسة ١٥ جنيها للكيلو ،

واشار جرجس شنودة ،بائع فواكه ،الاقبال علي شراء الفاكهة منخفضبسبب الاسعار فوصل سعر كيلو التفاح ل ٣٥ -٤٠-٤٥ جنيها ،الموز ٢٥جنيه ،العنب ١٥ جنيها ،الجوافة ١٣ جنيها ،المنجة ٤٠،٤٥ جنيها ،البلحالسعودي ٦٠ جنيها للكيلو.واكمل " مش عارفين الفاكهة الشتوي هتوصل ايه " البرتقال واليوسفي.

اسعار الخضار والفاكهة باسيوط

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