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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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التقى الرئيس السيسي، اليوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الماضية اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذاً في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد كذلك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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الدكتور تيدروس أدهانوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي
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