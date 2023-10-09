استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، بنحو ملحوظ خلال بداية التعاملات إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر 2190 جنيها بينما سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم 17520 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال بداية تعاملات اليوم نحو 2503 جنيهات للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي في بداية تعاملات اليوم نحو 2190 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة، نحو 1877 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بداية تعاملات اليوم نحو 1460 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في بداية تعاملات اليوم نحو 1251 جنيها للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم خلال بداية التعاملات، نحو 17520 جنيها.