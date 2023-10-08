حملة السيسي تستقبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. وتدعو للمشاركة الإيجابية بالانتخابات

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي أشاد في بداية اللقاء بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وتمكين الشباب، والالتزام بالدقة والشفافية، حيث أنها تضم قيادات شابة ذات فكر وخبرة كبيرة في العمل السياسي، مؤكداً على ضرورة نقل تلك الخبرة في توعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وخاصة فئة الشباب.

ومن جانبه، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعرض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية بمؤتمر حكاية وطن، مؤكدين على دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، مع العمل على توعية المصريين على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.