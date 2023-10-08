النمر: إعداد بيان وحصر شامل لكافة المعدات بالحملات الميكانيكية بمركز أشمون

ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إجتماعًا موسعًا، بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات بكافة الحملات الميكانيكية والمصالح الحكومية علي مستوي مركز أشمون. وذلك بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة، وسكرتير عام مجلس مدينة أشمون، ومديري الإدارات الخدمية والمصالح الحكومية بمركز أشمون، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد كبير من مديري الإدارات المعنية بمجلس مدينة أشمون.

وخلال الإجتماع وجه النمر رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات والمصالح الحكومية بإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات والآلات المتواجدة بالحملات الميكانيكية والادارات الخدمية بنطاق المركز والمدينة، علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات والالات ورفع قدرتها الفنية ومراجعة كافة المعدات والسيارات والوقوف على حالتها والعمل على سرعة إصلاح الأعمال وإجراء الصيانة بأنواعها مع عرض تقرير فني بذلك للوصول إلى نسبة 100% إستعدادًا لمواجهة أي طوارئ.

وخلال الإجتماع أيضًا وجه النمر بتشكيل لجنة مختصة علي أن تتولي هذه اللجنة فحص وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات والالات بنطاق المركز وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه لمواجهه أي طوارئ أو أزمات والقدرة على سرعة التعامل معها.