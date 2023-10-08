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الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 20 جنيها في ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بمقدار 20 جنيه في معظم محلات الصاغة وذلك في سعر الجرام.

وصل سعر عيار 21 حوالي 2170 جنيه للبيع و 2180 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2480 جنيه للبيع و 2491 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 18 نحو 1860 جنيه للبيع و 1869 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 147 جنيه للبيع و 1453 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.36 ألف جنيه للبيع و 17.44 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 77.13 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.48 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

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سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب
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