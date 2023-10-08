الذهب يرتفع 20 جنيها في ختام تعاملات اليوم الأحد

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بمقدار 20 جنيه في معظم محلات الصاغة وذلك في سعر الجرام.

وصل سعر عيار 21 حوالي 2170 جنيه للبيع و 2180 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2480 جنيه للبيع و 2491 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 18 نحو 1860 جنيه للبيع و 1869 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 147 جنيه للبيع و 1453 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.36 ألف جنيه للبيع و 17.44 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 77.13 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.48 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.