حملة السيسي تستقبل وفدًا من حزب «مستقبل وطن».. صور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وفداً من حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم.

يأتي ذلك استمراراً لاستقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عدد من ممثلي الأحزاب المؤيدة لترشح سيادته.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث بدأ اللقاء بترحيب الحملة بالوفد والتأكيد على تقدير الحملة لدور الحزب في المشاركة السياسية مع الحملة.

وأشاد المستشار محمود فوزي بالحضور الفعّال للحزب خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالأمس لتدشين الحملة، مؤكدًا أن الحملة تستمر في عقد لقاءات متعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى دور الحزب الحيوي في نشر الوعي بين المواطنين في الداخل و الخارج وخاصة فئة الشباب، وكذلك تنظيم عدد من اللقاءات والمؤتمرات بكافة أنحاء الجمهورية.

ورحب فوزي بكل من يريد المشاركة في الحملة، مؤكدًا أن الحملة تفتح أبوابها لكل المصريين حيث أن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع اطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.

في السياق ذاته، أشارت قيادات حزب مستقبل وطن إلى أن هناك الكثير من البرامج التنظيمية، التي يسعى الحزب لتنفيذها، فضلاً عن الزيارات الميدانية في ظل انتشار قواعد الحزب في كافة المحافظات، مؤكدين على إلتزام الحزب بالدستور والقانون.

كما أكد قيادات حزب مستقبل وطن، على التنسيق الكامل بين الأحزاب الأخرى، بما يخدم مصلحة الوطن، لافتين إلى بدء العمل الجماعي التشاركي في ظل تنفيذ فعاليات جماهيرية وخدمية، فضلاً عن تنظيم الحزب ملتقى الأحزاب السياسية، الذي ضم ٥٠ حزب أتفقوا جميعاً على دعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن دور الأحزاب هو توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية الفعّالة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأكد الحزب على الدور المؤثر للمصريين في الخارج، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرين إلى إهتمام الحزب بإبراز الإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية.

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