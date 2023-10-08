محافظ الشرقية يُشارك طلاب مدرسة الشهيد عمرو شبل الرسمية للغات طابور الصباح

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية طابور الصباح اليوم بمدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، واستمع إلى الإذاعة المدرسية والتي تضمنت كلمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وماحققه رجال القوات المسلحة الأبطال من بطولات سجلت بأحرف من نور في تاريخ العسكرية ليقوم الجميع بتأدية تحية العلم والسلام الوطني.

وهنأ المحافظ التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد ، متمنياً التوفيق لأبنائنا التلاميذ في جميع مراحل التعليم المختلفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد الفصول المدرسية وقاعة رياض الأطفال للتأكد من انتظام سير العملية التعليمة والإطمئنان على إستلام الطلاب للكتب المدرسية ، واطلع على دفتر تحضير الدروس وجدول الحصص واستمع لشرح معلمي المدرسة ، مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع التلاميذ والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للإطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس والتزامهم بمواعيد العمل المحددة ليصدر تعليماته بإحالة غير المتواجدين والبالغ عددهم 11 معلم بالمرحلة الإبتدائية للتحقيق لاتخاذ ما يلزم حيالهم قانوناً ، كما قرر المحافظ استبعاد وكيل المدرسة للمرحلة الابتدائية للإهمال والتقصير في العمل وعدم الاشراف على العملية التعليمية بما يخل بانتظام اليوم الدراسي.

كما شدد المحافظ على مديرة إدارة المدرسة بإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومتابعة انتظامهم داخل الفصول المدرسية والتأكد من تأدية عملهم علي الوجه الأكمل بما ينعكس علي حسن سير وانتظام العملية التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية وتفقد الفصول المدرسية أدار مع الطلاب حواراً هادئاً وطالبهم بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

أكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته المفاجئة على المنشآت التعليمية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.