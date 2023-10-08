طوفان الأقصى.. نتنياهو: نحن مقبلون على حرب طويلة وصعبة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي مقبل على حربٍ طويلة وصعبة نتيجة لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية صباح أمس السبت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضاف "نتنياهو" خلال اجتماع عقده مع وزراء المجموعة الأمنية في الحكومة: "أننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".

وأضاف المكتب أنَّ مجلس الوزراء الإسرائيلي اتخذ سلسلة من القرارات العملياتية التي تهدف إلى تدمير القدرات للمقاومة، وتشمل هذه القرارات قطع تيار الكهرباء إلى قطاع غزة، وكذلك توصيل البضائع والوقود.

على الجانب الآخر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية، لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بحسب بيان صادر على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" والمعروف سابقًا بموقع "توتير".

ويذكر أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة منذ صباح أمس وصلت إلى أكثر من 232 شهيدًا، 1700 مصابًا منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.

وفجر أمس السبت، بدأت عملية عسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية من غزة ضد إسرائيل باسم "طوفان الأقصى"، استهدفت بضربة أولى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تضمنت العملية عبور مسلحين السياج الحدودي، وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.