بعد طوفان الأقصى.. وزير فلسطيني سابق: فشل استخباراتي إسرائيلي كبير

قال أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إنه لا يعتقد بوجود أفق لحل سياسي مقبول بين الفلسطينيين وإسرائيل، في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أضاف "العجرمي" أنَّ المفاجأة التي تلقتها إسرائيل جعلتها تستيقظ على واقع بأن الظلم واستمرار الاحتلال والقتل لا تكفي لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح الوزير الفلسطيني، أنَّ إسرائيل تسعى لفرض حصار على قطاع غزة بعد الهزيمة النكراء التي تعرضت لها، مُشيرًا إلى أن تل أبيب تفعل كل ما في وسعها لاسترداد كرامتها المهدورة.

وذكر أنَّ الحكومة الإسرائيلية فشلت فشلًا ذريعًا وعليها مراجعة خططها وسياساتها تجاه الشعب الفلسطيني والبحث عن وسيلة أخرى لتحقيق الأمن والاستقرار، وفقًا لمقررات المرجعية الدولية.

وأكد الوزير الفلسطيني، أنَّ هذه الحرب ستؤدي إلى القضاء على مستقبل بنيامين نتنياهو، وبمثابة فشل استخباراتي إسرائيلي وعدم معرفة بما تخطط له المقاومة الفلسطينية وتراجع قدرات جيش الاحتلال، حيث استغرق أكثر من 10 ساعات حتى استفاق من غفلته.

واستشهد ما لا يقل عن 232 فلسطينيًا، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، ضمن رد الاحتلال على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة ضد الإسرائيليين في المستوطنات المحاذية لغلاف غزة، فيما أُصيب 1700 جريح وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.