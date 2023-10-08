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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال ترسل تعزيزات عسكرية في سديروت

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الأحد، بأن إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية بينها دبابات إلى سديروت.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات قالوا إنها للتعزيزات قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تصل إلى سديروت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين لا تزال دائرة في سديروت.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوقوع إطلاق نار في مركز تجاري بسديروت لم تعرف أسبابه.

وكانت مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، محورا مهما لمعركة بين مسلحين فلسطينيين تسللوا إليها وقوات إسرائيلية، السبت، في إطار الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.

ويبدو أن المدينة كانت من أوائل أهداف الحركة، فمنذ الصباح شهدت معارك سيطر فيها مسلحون من حماس على مركز شرطة وسيارات تابعة له.

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فلسطين قوات الاحتلال سديروت
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