إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 5 أشخاص، منذ قليل ، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ثم بالأسلحة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان المشاجرة، وجرى فض النزاع، وضبط طرفيه، ونقل المصابين للمستشفى.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة الحجارية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، إلى مكان البلاغ بعزبة الحجارية، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر نشوب مشاجرة عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، لتقديم الرعاية الطبية لكل منهم بحسب حالته الصحية، وإصاباته.

كما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة وإنهائها، وضبط طرفيها، فيما تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وإتهم كل منهما الطرف الآخر ببدء التعدي عليه بسبب خلافات الجيرة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.