من أبطال أكتوبر.. الشهيد أحمد حمدي صاحب فكرة إنشاء أبراج لمراقبة العدو علي الشاطئ الغربي بالسويس

من أبطال حرب أكتوبر الأبرار البطل الشهيد أحمد حمدي أحد رجال مصر البارين و أحد شهداء حرب أكتوبر، ولد بالمنصورة في ٢٠ مايو ١٩٢٩م لأب يعمل بمجال التعليم ، إلتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة قسم ميكانيكا.

حصل علي دورة القادة والأركان من أكاديمية " فرونز " العسكرية بالاتحاد السوفيتي بدرجة امتياز، في عام ١٩٥١م إلتحق بالقوات الجوية و منها نقل إلي سلاح المهندسين عام ١٩٥٤م.

العدوان الثلاثي علي مصر ١٩٥٦

أبدي أحمد حمدي شجاعة وبسالة منقطعة النظير حيث فجر بنفسه كوبري الفردان حتي لا يتمم العدو من المرور عليه، كما عُرف عنه السرعة و المهارة في تفكيك الألغام فأبطل مفعول الآلاف منها حتى اطلق عليه أصحابه “اليد النقية و كان أحمد حمدي” صاحب فكرة إنشاء أبراج لمراقبة العدو علي الشاطئ الغربي بالسويس.

حرب ١٩٦٧

رفض الإنسحاب عندما جاءته الأوامر إلا بعد أن يقوم بتدمير خطوط توصيل المياه بسيناء حتى لا تصل لِيَد العدو.

حرب أكتوبر ١٩٧٣

تولى قيادة لواء المهندسين المخصص لتنفيذ الأعمال الهندسية بالجيش الثاني الميداني ، و كانت القاعدة المتينة لحرب أكتوبر، كما شارك في إيجاد حلول لمشاكل الساتر الترابي .

عندما حانت لحظة الصفر طلب من قياداته مشاركة جنوده في الخطوط الأمامية عملية إسقاط الكباري علي القناة حتى يتأكد من سير الأمور جميعاً كما خُطط لها ، إلا أن القيادة رفضت ذلك و لكن أمام إلحاه رضخت لطلبه و بالفعل كان له ما أراد.

استشهاده:

في ١٤ أكتوبر و أثناء مشاركته جنوده في إعادة إنشاء كوبري لضرورة عبور القوات الخاصة عليه ، أصيب الشهيد أحمد حمدي بشظية أودت بحياته في الحال فاستشهد بين جنوده و أبناؤه كما كان دائماً معهم.

تكريم الدولة له:

كرمت مصر ابنها البار بأن منحت اسمه وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولي، وأُختير يوم استشهاده ليكون يوم المهندس وعيد المهندسين.

وأطلق الرئيس محمد أنور السادات اسم الشهيد علي النفق الذي يعبر تحت قناة السويس ويربط سيناء بباقي أرض مصر، وأطلق اسمه علي أحد دفعات الكلية الحربية.