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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فيديو.. قوات الاحتلال تنقل جنودًا بالمروحيات للمشاركة في «السيوف الحديدية»

مروحيات الاحتلال
مروحيات الاحتلال
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نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد تظهر عملية نقل جنود عبر المروحيات للمشاركة في عملية "السيوف الحديدية" ضد المقاومة الفلسطينة.

وتظهر اللقطات عددا من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعتادهم وهم يتوجهون إلى الصعود إلى المروحية للمشاركة في عملية "السيوف الحديدية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "عشرات المسلحين اقتحموا موقعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

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