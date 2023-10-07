نجار يقتل زوجته وشقيقها بسبب خلافات زوجية

أقدم، نجار مقيم بحي دحروج، التابع لمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، علي قتل زوجته وشقيقها ،بسبب خلافات زوجية حادة بينهما ، نقل علي أثرها لمستشفى دسوق العام ،ولكنهما فارقا الحياة متأثرين بأصابتهما ،نتيجة تلقي طعنات قاتلة .

وكان اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، ومأمور قسم شرطة دسوق، بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى بوصول رجل في العقد الخامس من عمره وشقيقته في الأربعين من عمرها، في حالة سيئة وتوفوا في أثناء إسعافهم.

وانتقل على الفور ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة دسوق إلي حي دحروج، وكذلك المستشفى وتبين مصرع كل من ك. ا. ك، 56 عاما، وشقيقته كريمة 40 عاما، حيث توفي الأول نتيجة طعنة نافذة بالبطن والثانية نتيجة جرح قطعي بالبطن طوله 30 سم واشتباه بتر بالزراع الأيسر، حيث جرى إيداعهم بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وبسؤال أهلية المتوفين اتهموا الزوج ويدعى أ. م. أ " 45 عاما، زوج الضحية الثانية، وأنه قام بالتعدي على زوجته وفي أثناء قيامها بطلب النجدة من شقيقها تعدى عليه هو الآخر محدثًا الإصابات التى أدت إلى وفاتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة ،وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة، كما جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.