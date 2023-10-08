اليوم.. إنبي يبحث عن الفوز أمام بيراميدز

يستضيف نادي بيراميدز فريق إنبي، اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

ويرغب تامر مصطفى المدير الفني لإنبي في تصحيح المسار بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي في نص نهائي كأس مصر.

وحذر تامر من الأخطاء الدفاعية الساذجة الذي وقع بها الفريق في المباراة السابقة، ويعمل من خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء واستغلال الفرص المتاحة في المواجهات القادمة.

بينما يدخل فريق بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير بستة أهداف مقابل هدف وحيد على النادي الوطني الرواندي ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كما حقق الفوز بآخر مباراة له بالدوري على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف في الأسبوع الثاني.