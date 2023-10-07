الشوط الاول .. المصري يتقدم على الداخلية بهدف

تقدم نادي المصري علي مضيفه نادي الداخلية بهدف للاشيء احرزه ميدو جاير الدقيقة 8 من الشوط الأول.

وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، ونظيره في الداخلية ميمى عبد الرازق، اعلنا تشكيل الفريقين فى المباراة، المقامة باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

الدفاع: أحمد عماد، محمود صابر، إيهاب سمير، محمود عبدالعزيز.

الوسط: كريم يحيى، محمود حسونه، ألان كيمبادي، أحمد سيد.

الهجوم: محمد أسامة، أنس شندي.

ويحتل الداخلية المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط من الفوز على إنبي بهدف دون رد في الجولة الأولى، والهزيمة أمام مودرن فيوتشر 2-1 في الجولة الثانية.

وجاء تشكيل المصرى:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري

وأمامهما: فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر

خط الهجوم: مروان حمدي.

و يأتي المصري في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بعد الهزيمة من الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، والفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الثانية.