هشام حطب: قرار الرئيس السيسي بزيادة مكافآت الأبطال الرياضيين دافع لمزيد من الإنجازات

أعرب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم الكبير الذي يقدمه للرياضية والرياضة المصرية والذي شهد تطور بشكل غير مسبوق علي مر العصور من ناحية البنية التحتية والمنشآت وتدريب الكوادر البشرية، وأصبحت مصر قادرة علي استضافة البطولات الدولية والقارية في أي وقت.

وقال المهندس هشام حطب في تصريحات صحفية، إن قرار رفع قيمة مكافأت اللاعبين عن البطولات سواء الأولمبية أو الأفريقية أو العربية يمنح الرياضيين المزيد من الدوافع في الفترة القادمة من أجل مزيد من النجاحات والبطولات والانجازات الكبيرة التي تشهدها الرياضة المصرية في الفترة الحالية بفضل الدعم الكبير والإهتمام الغير محدود والذي إنعكس على الانجازات الكبيرة التي تحققت في الفترة الحالية والطفرة الكبيرة التي تشهدها نتائج.

وأشار حطب إلى كل الشكر والتقدير لأولادنا لاعبي المنتخبات الوطنية علي جهودهم خلال الفترة الماضية وتحقيق العديد من البطولات والميداليات في الألعاب الفردية والجماعية وكافة الاتحادات والقطاعات الرياضية والبارالمبية المختلفة.

أضاف المهندس هشام حطب في تصريحاته، أن التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ساهم بشكل كبير في النجاحات التي تتحقق خلال الفترة الحالية ومازال لدينا طموحات أكبر في الفترة القادمة ونتطلع لمزيد من الانتصارات والميداليات في جميع البطولات ومصر حاليا تحقق بطولات وميداليات لم تتحقق في السنوات الماضية ولكن بفضل الدعم الكبير والحوافز المتجدده للرياضيين والتعاون المثمر بين الجميع اتحادات رياضات واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وجميع جهات الدولة المصرية وإهتمام فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومازال لدينا الكثير في الفترة القادمة.

وختم المهندس هشام حطب تصريحه، الرياضة من الجوانب المهمة في الحياة وتحقق العديد من الأهداف الصحية والإيجابية في البلاد ونعمل دائما كمنظومة عمل واحده بهدف واحد وهو رفع راية مصر عاليه.