مصادر فلسطينية: طائرات حربية إسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم /السبت/، سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أمام مُستشفى "ناصر" في مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الطائرة الإسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل سيارة الإسعاف ما أدى إلى إصابات بعضها خطيرة.

وعلى صعيد متصل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الصواريخ أرضًا زراعية وموقعًا في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لأهداف ومواقع في قطاع غزة بين الفينة والأخرى، وتشاهد ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الأماكن المستهدفة، إضافة إلى دمار وأضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين والبنية التحتية في القطاع.

