نائب محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وضعت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول باستاد دمنهور الرياضي، وذلك بحضور اللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، فى إطار احتفالات الشعب المصرى باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري.

وقدمت بلبع، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولجيش مصر وشعبها العظيم بانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة على الدور العظيم والكبير لقواتنا المسلحة الباسلة مصنع الرجال عبر تاريخ مشرف وكبير من البطولات والتضحيات بأرواح خيرة أبنائها من أجل هدفها السامي والنبيل بالدفاع عن أمن وسلامة ومقدرات الوطن.

وأشارت إلى أن العبور كان نقطة تحول وانطلاقة جديدة ما زلنا نجني ثماره حتى الآن بعبور جديد نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد المصريين بالبناء والتنمية والمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها نحو عبور إقتصادي وتنموي، بجميع ربوع مصرنا الغالية والتي ستظل شاهدة على تلك التضحيات ودماء الشهداء التي روت أرضها الغالية.

كما قدمت نائب محافظ البحيرة، التحية لجميع الشهداء وأبطال القوات المسلحة، داعية المولى

-عز وجل- أن يحفظ مصر وأمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.