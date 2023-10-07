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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شاب يتخلص من حياته بسبب مروره بحالة نفسية بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت جهات التحقيق بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب تخلص من حياته بدائرة القسم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك .

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالعثور على جثة شاب يدعى "م.ع"، حيث تخلص من حياته بشنق نفسه بحبل على سقف حجرته لمروره بحالة نفسية.

توصلت التحريات إلى أن المجني عليه يعاني من أزمة نفسية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

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الأجهزة الأمنية بالقليوبية العثور على جثة شاب قسم ثان شبرا الخيمة شبرا الخيمة
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