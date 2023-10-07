الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء خطط روسيا إنشاء قاعدة بحرية في جورجيا‎

عبر الاتحاد الأوروبي، عن قلقه الشديد إزاء ما تردد عن خطط روسيا لإنشاء قاعدة بحرية دائمة لأسطولها في البحر الأسود في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم /السبت/ -" أن الوجود العسكري الروسي في منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين في جورجيا "غير قانوني وينتهك سيادة جورجيا وسلامة أراضيها، ومبادئ القانون الدولي والالتزامات الدولية التي تعهدت بها روسيا، بما في ذلك اتفاق 12 أغسطس 2008 وتدابير تنفيذه الموقعة في 8 سبتمبر 2008" على حد وصف البيان.

وأضاف البيان" أنه إذا مضت روسيا في خططها المعلنة، فإن ذلك سيزيد من التوترات والتهديدات للاستقرار في المنطقة"، وجدد الاتحاد الأوروبي، دعمه الثابت لاستقلال جورجيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.

