صحة المنوفيه: إغلاق 13منشأة طبية مخالفة

قالت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، ان إدارة العلاج الحر قامت بالمرور علي (213) منشأة طبية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

تم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة، وأسفر عن تواجد عدد (100) منشأة مطابقة و(77 ) منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق (13) منشآة واستصدار قرار غلق ل (15) منشآة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى (45) منشآة، و(8) منشأة مخالفة لاشتراطات الترخيص وعدد (26) منشأة غير مرخصة، ولم تسجل مخالفات عمالة غير المؤهلة.

كما تم المرور بتواجد الدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى رمد شبين الكوم، مع لجنة المرور علي جميع مراكز الرمد التي تقدم خدمات إجراء جراحات العيون للتأكد من الإشتراطات الصحية والفنية ومكافحة العدوي.

هذا وقد قامت إدارة العلاج الحر بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضًا التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

واهابت مدير إدارة العلاج الحر، بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

هذا وقد أعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمنًا دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وأكد استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، ولفت إلى أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.