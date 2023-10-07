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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية قرب موسكو

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعة موسكو فجر اليوم السبت.
وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - " تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة استرينسكي في مقاطعة موسكو.
وذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أنه حسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط حطام المسيرة.
 

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الدفاع الروسية تدمير مسيرة أوكرانية
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