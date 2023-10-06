فحص طبي لـ 66 ألف طالب بمدارس الريف بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فحص 65701 طالب بمدارس الريف وذلك منذ إنطلاق حملة الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس خلال الأسبوع الماضى بإشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالكشف المبكر عن أى مشكلات صحية يمكن أن يعانى منها الأطفال، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلي والفكرى.

من جانبها قالت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أن الفحص استهدف طلاب السنوات الأولى من جميع المراحل التعليمية واشتمل على قياسات الطول والوزن وحدة الإبصار إلى جانب الفحص البدنى وكشف الأسنان والتحاليل المخبرية .

وأكدت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي أنه تم تحويل جميع الحالات المرضية لاتمام الفحوصات والعلاج بالتأمين الصحي لافتة إلى استمرار المتابعة الدورية التي تقوم بها الممرضة والطبيب المشرفين علي المدرسة.

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