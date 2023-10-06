قرعة دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز في مجموعة صن داونز ومازيمبي

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في المجموعة الأولى بدور المجموعات .

ويتنافس بيراميدز في المجموعة الأولى مع شباب صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي :

المجموعة الأولى: ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي - بيراميدز - مازيمبي الكونغولي - نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية: الوداد المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك ميموزا الإيفواري - جوانينج جالاكسي البوتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - بترو أتلتيكو الأنجولي - الهلال السوداني - النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني