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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز في مجموعة صن داونز ومازيمبي

بيراميدز
بيراميدز
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أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في المجموعة الأولى بدور المجموعات .

ويتنافس بيراميدز في المجموعة الأولى مع شباب صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي :

المجموعة الأولى: ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي - بيراميدز - مازيمبي الكونغولي - نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية: الوداد المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك ميموزا الإيفواري - جوانينج جالاكسي البوتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - بترو أتلتيكو الأنجولي - الهلال السوداني - النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني

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