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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: لدينا غرف عمليات بجميع المحافظات مرتبطة بالشبكة المركزية للطوارىء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لديها غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارىء.

وتفقد الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء.

وفي سياق احتفالات نصر أكتوبر ترأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة.

ووجه السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر.

كما وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته.

وأكد السيسي أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وقام الرئيس، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

كما وضع السيسي أكليل من الزهور على قبري الرئيس السادات والرئيس جمال عبد الناصر كما قرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

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الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء السيسي العيد الـ 50 لذكرى إنتصارات حرب أكتوبر
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