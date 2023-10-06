القبض على حارس فيلا سرق ذهبا وأموالا من داخل خزينة بالتجمع الأول

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على حارس فيلا سرق ذهبا وأموالا من داخل خزينة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص ، مقيم بمحل البلاغ بإكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها (عملات مالية "محلية وأجنبية" بعض المصوغات الذهبية) وفوجئ بعدم تواجد (حارس الفيلا).

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن حارس العقار المشار إليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.