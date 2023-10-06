ضبط مخالفات في التراخيص وأغذية فاسدة في حملة بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط ، حملة مكبرة بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ،وفي إطار جهود الوحدة المستمرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة لمتابعة الأسواق .

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات ومركز إصدار التراخيص بالوحدة بحملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري ؛ للمرور على سوق السلام ومحلات منطقة اللسان لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة ومحاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام بعض المنتجات والأغذية متغيرة الخواص الطبيعية ، كما تم التنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات المواطنين.

شنت مديرية الشئون الصحية في دمياط حملات مكبرة للرقابة على محال بيع السلع الغذائية ، نجحت في المرور على ٩٥١ منشأة ضمن حملات لمراقبة الأغذية و متابعة الأسواق بمحافظة دمياط ، فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و تعليمات الدكتور السيدعبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك.

وواصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط وجهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة ، و إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، و الضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.

وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاچئة على951 منشاة تزامنا مع بدء العام الدراسي بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر سبتمبر 2023 تحت اشراف الدكتور عطية علي منصور مدير عام الشؤون الوقائية.