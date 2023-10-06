الكشف على 1260 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بمنطقة مساكن الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة، تردد عليها ١٢٦٠مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٨حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٨٦تحليل معملى وفحص ٣٠حالة بالأشعة و١٨حالة أخرى بالسونار.

شنت مديرية الشئون الصحية في دمياط حملات مكبرة للرقابة على محال بيع السلع الغذائية، نجحت في المرور على ٩٥١ منشأة ضمن حملات لمراقبة الأغذية ومتابعة الأسواق بمحافظة دمياط، فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيدعبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك

وواصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط وجهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.

وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاچئة على951 منشاة تزامنا مع بدء العام الدراسي بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر سبتمبر 2023 تحت اشراف الدكتور عطية علي منصور مدير عام الشؤون الوقائية.