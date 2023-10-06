رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخمسين" اليوبيل الذهبي" لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

وجاء في برقية التهنئة : هذا النصر العظيم سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز لكل المصريين، حيث جسد فيه رجال القوات المسلحة البواسل أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجًا يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مـر العصور والأزمان".

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة علي أن جنودنا البواسل سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لإستعادة كرامة الأمة العربية كلها ، وتحرير الأرض وأن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر فخر واعتزاز للأمة العربية والشعب المصري نتعلم ونستلهم منها العزيمة والإصرار علي العمل بروح إنتصار أكتوبر المجيد للحفاظ على إستقرار الوطن وسلامة أراضيه وحماية شعبه والحفاظ على وحدته ،ويستلهم منها شبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء . داعيـا الله عـز وجـل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير على الوطن الغالي مصر وشعبها وجيشها الأبي في تقدم وازدهار .