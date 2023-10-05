"نهار عابر" ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ينافس الفيلم الروائي القصير نهار عابر للمخرجة رشا شاهين، في عرضه العالمي الأول، في مسابقة الأفلام القصيرة وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامته في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم نهار عابر حول حياة امرأة غيرتها الحرب بالكامل التي أصبحت مجبرة بسبب دمار حياتها السابقة على لقاء رجل يبحث عن المتعة، لكن لقائهما القصير يتحول إلى لمحة مما كانت عليه حياتها السابقة فيجدان نفسيها في وضع يكشف عن حاجتهما إلى التواصل العاطفي والإنساني قبل أن يستيقظا مجددا على الواقع المظلم للمدينة.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلون ريم حجاب وخالد كمال ، مصمم مناظر أنسي أبو سيف، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج منى ربيع، مكساج أحمد جابر إنتاج شركة ريد ستار ومن إخراج رشا شاهين.